حدث وتاريخ .. 23 سبتمبر 1846 اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين وذلك بفضل ملاحظات العالم الفلكي الفرنسي أوربان لوفيريي. 1928 يوغوسلافيا تنسحب من حلف «وارسو» الذي يقوده الاتحاد السوفييتي. 1973 الرئيس الأرجنتيني السابق خوان بيرون يعود إلى الأرجنتين بعد 18 عاماً في المنفى. 2014 التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم «داعش». صورة التاريخ: 23 سبتمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App