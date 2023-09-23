زيلينسكي يصل كندا لحشد الدعم لأوكرانيا

المصدر: (أوتاوا - أ.ف.ب)

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يواصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، جولته في أمريكا الشمالية، بزيارته كندا، التي وصلها أول من أمس، قادماً من الولايات المتحدة، لحشد الدعم لبلاده، حيث تضم كندا جالية كبيرة من الأوكرانيين، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

ووصل زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا، وكان في استقباله رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الذي أكد «دعم كندا الثابت» لأوكرانيا ضد روسيا.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي، الذي يرافقه وزير دفاعه، رستم أوميروف، الحاكم العام لكندا، ماري سايمون، كما سوف يلقي كلمة أمام البرلمان الكندي.

بعد ذلك، سيتوجه زيلينسكي برفقة ترودو إلى مدينة تورنتو، حيث سيلتقيان رؤساء شركات وعناصر من الجالية الأوكرانية في كندا.

وكندا هي آخر دولة من مجموعة السبع يزورها زيلينسكي، وتضم ثاني أكبر جالية أوكرانية في العالم بعد روسيا، يصل عددها إلى نحو 1.4 مليون شخص من أصول أوكرانية. كما أن هذه أول زيارة رسمية للرئيس الأوكراني لكندا منذ بداية الحرب.

وقال ترودو، في بيان أمس، إن «الشعب الأوكراني رأس الحربة الذي يحدد، في هذه اللحظة، مستقبل القرن الحادي والعشرين». وأكد أن كندا إلى جانب أوكرانيا «ما دام ذلك ضرورياً»، موضحاً أن بلاده ستواصل تقديم «دعم لا يتزعزع للشعب الأوكراني الذي يناضل من أجل سيادته وديمقراطيته».

يشار إلى أن كندا تعهدت، منذ بدء الحرب، بتقديم أكثر من 8.9 مليارات دولار لدعم أوكرانيا من خلال مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك 4.95 مليارات من الدعم المالي المباشر، وأكثر من 1.8 مليار من المساعدات العسكرية.

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