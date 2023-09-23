اتفاق تركي إسرائيلي للتنقيب المشترك عن الطاقة

المصدر: (إسطنبول - د.ب.أ)

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اتفقت كل من أنقرة، وتل أبيب، على تأسيس شبكات حفر للتنقيب المشترك عن الطاقة، وتنسيقها عبر تركيا إلى أوروبا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية رسمية عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» في ساعة متأخرة أول من أمس، أن أردوغان اتفق أيضاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على تبادل الزيارات. فيما لم يصدر رد فعل فوري من تل أبيب على هذه الأنباء.

وقال أردوغان في تصريحات لصحافيين، إنه دعا نتنياهو لزيارة تركيا، وإنه سوف يزور إسرائيل في وقت لاحق.

ونقلت «الأناضول» عن أردوغان قوله: «سنأخذ هذه الخطوة قريباً دون تأخير كبير، وسوف نشرع في عمليات الحفر للتنقيب عن الطاقة مع إسرائيل». وأضاف إن الاتفاق سوف يسهل أيضاً عمل شبكات نقل الطاقة عبر تركيا إلى أوروبا.

وذكر الرئيس التركي أن بلاده تسعى إلى تعزيز التجارة المشتركة مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون في السياحة، والطاقة، والتكنولوجيا.

يشار إلى أن التقارب بين أنقرة وتل أبيب، يأتي ضمن إطار سياسة تركية تبنتها في السنوات القليلة الماضية، لإصلاح العلاقات المتوترة مع دول عدة في الشرق الأوسط.

وفيما تدفع إسرائيل باتجاه إقامة مشروع خط أنابيب لنقل غاز عبر شرقي البحر الأبيض المتوسط، تتوق تركيا، إلى أن تصبح مركزاً كبيراً لهذا المشروع، المتوقع أن يجلب أرباحاً طائلة لاقتصادها.

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