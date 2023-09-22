خلال استقباله بالبيت الأبيض.. بايدن يؤكد دعم زيلينسكي

المصدر: أ ف ب

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أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمراره في دعم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد بايدن، أمس، لدى استقباله زيلينسكي في البيت الأبيض، على حرصه على وقوف العالم إلى جانب أوكرانيا.

في المقابل، أوضح زيلينسكي، خلال اللقاء في المكتب البيضوي، أنه بدأ يومه في الكونغرس الأمريكي لشكر البرلمانيين والشعب الأمريكي على دعمهم الكبير والهائل.

ودعا الرئيس الأوكراني إلى ضرورة البقاء موحّدين في مواجهة روسيا، ساعياً إلى إقناع الأمريكيين بمواصلة دعمهم الكبير لبلاده، وسط محاولة أعضاء يمينيين في الكونغرس قطع المساعدات عن كييف.

وكان زيلينسكي قد زار الكونغرس، محذراً جمهورييه المتردّدين في إقرار حزمة جديدة من المساعدات الكبرى لأوكرانيا، من أن بلاده تواجه خطر خسارة الحرب أمام روسيا في حال توقّف تدفّق الدعم.

وكتب على منصة «إكس»: «شددت على أن انتصار أوكرانيا يضمن ألَّا تزعزع روسيا استقرار العالم الحر».

وأضاف: «للانتصار يجب أن نبقى موحَّدين»، في وقت يدرس الكونغرس حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

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