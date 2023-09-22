أوكرانيا: أشهر صعبة تنتظرنا

المصدر: عواصم - وكالات

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حذرت الرئاسة الأوكرانية، أمس، من «أشهر صعبة مقبلة»، بعد هجوم صاروخي روسي «هائل» خلال الليل، استهدف خيرسون، ومدناً على امتداد مساحة البلاد.

في التفاصيل، كتب معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، أوليكسي كوليبا على «تليغرام»: «الليلة، شنت روسيا هجوماً هائلاً على أوكرانيا». وقال: «تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا تواصل مهاجمة منشآت الطاقة، والمنشآت الأساسية الأوكرانية». فيما كشفت شركة «أوكرينرجو»، المشغلة للطاقة في أوكرانيا، أن هجمات صاروخية روسية ألحقت أضراراً ببنية تحتية للطاقة وسط وغربي البلاد.

وتزامناً مع الهجوم، أعلنت السلطات في كييف اعتراض 36 صاروخاً من أصل 43 أطلقتها موسكو خلال الليل.

من جهته، قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، على «تليغرام»، إن الصواريخ أُطلقت على مراحل عدة من عشر طائرات حربية روسية.

في السياق، أكد الجيش الأوكراني، استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم، في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود.

وكتب الجهاز الإعلامي في الجيش عبر «تليغرام»: «شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوماً مشتركاً على مطار عسكري للمحتلين بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم».

وأورد مصدر في جهاز الأمن الأوكراني «إس بي يو»، الذي شاركت قواته في الهجوم، أن اثنتي عشرة طائرة حربية، ومنظومة دفاع صاروخي من طراز «بانتسير»، كانت في المطار لحظة الهجوم. وأضاف المصدر إن المطار يضم مركزاً لتدريب مشغلي الطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا لاستهداف أوكرانيا، منوّهاً بأن الضربات «ألحقت أضراراً جسيمة بالمعدات». وزاد أن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيّرة «تفوقت على الدفاعات الجوية الروسية» واستخدمت كذلك صواريخ «نبتون». وشدد المصدر على أن الجنود الروس «لا يمكن أن يشعروا بالأمان في شبه الجزيرة». إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن الهجوم على مطار القرم أدى إلى مقتل 30 جندياً روسياً، وإلحاق أضرار بعدة طائرات، ومعدات حيوية. وأضاف إن طائرات دون طيار أوكرانية استخدمت للتغلب على الدفاعات الجوية الروسية، ما أدى إلى ترك ثغرات تمكنت صواريخ «نبتون» من استغلالها.

من ناحية أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات المسلحة هاجمت مراكز للاستطلاع والتدريب الفني اللاسلكي لـ«الجماعات التخريبية» في أوكرانيا، وأصابت جميع المنشآت.

وقالت: «نفذت القوات المسلحة الروسية، الليلة، ضربة جماعية بأسلحة جوية بعيدة المدى، عالية الدقة، بطائرات دون طيار على منشآت صناعية عسكرية، بالإضافة إلى مراكز استخبارات لاسلكية، ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية التابعة القوات المسلحة الأوكرانية». وأضافت: «أهداف الضربة تحققت، وتم تدمير كافة الأهداف». وأفاد الجيش الروسي بأنه دمر 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، دون الخوض في تفاصيل عن خسائر بشرية أو مادية.

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