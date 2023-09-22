زيلينسكي في واشنطن لتعزيز الدعم العسكري

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

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وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بالإبقاء على زخم دعمها العسكري لبلاده، عبر إجراء محادثات تؤمن المزيد من الأسلحة.

واعتبر زيلينسكي أن أسلحة «الدفاع الجوي» هي الأولوية بالنسبة لكييف، وحضر زيلينسكي إلى الكونغرس الأمريكي، الذي يناقش مساعدة جديدة لأوكرانيا. في وقت شنت روسيا هجوماً صاروخياً، واسع النطاق على أنحاء مختلفة في أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس».

ومن المقرر أن يجري زيلينسكي محادثات مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، في ثاني زياراته للولايات المتحدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتفصيلاً، كتب زيلينسكي على «تليغرام»: «اليوم هناك مفاوضات مهمة في واشنطن»، وقال: «خلال لقاءاتي، سيكون الدفاع الجوي إحدى أبرز الأولويات»، وإن توفير أسلحة «الدفاع الجوي لأوكرانيا يعد من بين أهم النقاط». ونوّه إلى ضرورة تلقي «مزيد من الدعم للجنود الأوكرانيين على الجبهة». كما وجه زيلينسكي الشكر للدول التي «أمدت أوكرانيا بأنظمة مضادة للصواريخ»، وقال: «نحن نعمل على تجريد روسيا تماماً من إمكاناتها، علينا أن نصل إلى هذه النتيجة». فيما انتقد الهجوم «الضخم» الذي نفذته موسكو ليلاً على مدينة خيرسون الجنوبية.

وأضاف: «تم إسقاط معظم الصواريخ، لكن... ليس كلها»، حيث أتى الهجوم الروسي الذي استخدمت موسكو خلاله عشرات من صواريخ كروز، بعد ساعات من إدانة زيلينسكي أمام مجلس الأمن الدولي، العمليات العسكرية الروسية.

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