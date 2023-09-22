قادة العالم يعتمدون إعلاناً سياسياً للوقاية من الجوائح

المصدر: (نيويورك - وام)

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اعتمد قادة العالم الليلة قبل الماضية، إعلاناً سياسياً بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، وذلك على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ورحب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، باعتماد الإعلان، ووصفه بالالتزام التاريخي. وقال: «الإعلان السياسي الذي تم اعتماده هو التزام بأننا معاً سنفي بمسؤوليتنا»، مشيراً إلى أن المسؤولية جماعية، تحتم على المجتمع الدولي ضمان حماية المجتمعات والاقتصادات.

وأضاف: «قد نميل للشعور بأن جائحة «كوفيد19» أصبحت من الماضي، لكن التاريخ يعلمنا أنها لن تكون الأخيرة. والسؤال الذي نواجهه جميعاً هو ما إذا كنا سنكون مستعدين عندما تحل الجائحة المقبلة؟، وتقع علينا نحن القادة مسؤولية جماعية للتأكد من أننا مستعدون».

وقال رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، إن العالم لم يكن مستعداً على الإطلاق لـ«كوفيد19»، وشدد على ضرورة الاستفادة من الدروس الصعبة والمستفادة.

ودعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إلى ضرورة عدم تكرار الأخطاء حال وقعت الجائحة التالية، أو ظهرت تهديدات صحية أخرى، ما يتطلب العمل الجماعي. يأتي الإعلان السياسي بعد مفاوضات مطولة، ويلتزم به قادة العالم بالاستجابة في الوقت المناسب، بشكل عاجل ومستمر، في إطار من القيادة، والتعاون، والتضامن العالمي، والالتزام المتعدد الأطراف.



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