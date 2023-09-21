واشنطن لن تزوّد كييف بصواريخ «أتاكمس»

المصدر: أ ف ب

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستزوّد أوكرانيا بقدرات كبيرة للدفاع الجوي، مشيراً إلى أنه لن يتم تزويدها في المرحلة الراهنة بصواريخ «أتاكمس» البعيدة المدى التي تطالب بها.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك ساليفان، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن الرئيس الأمريكي قرر أنه لن يزود كييف بصواريخ «أتاكمس»، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلاً.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هذا الأسبوع، الموجود في واشنطن اليوم استعداداً لزيارة البيت الأبيض، أن مغادرته بدون الحصول على هذه الصواريخ التكتيكية القوية، ستشكل خيبة أمل بالنسبة إليه.

وأشاد بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنّه القوات المسلحة الأوكرانية وينتقده مسؤولون عسكريون أمريكيون في الصحافة لم يكشفوا عن أسمائهم.

وقال: «أوكرانيا تستعيد أراضيها بالفعل، وهي تفعل ذلك بشكل منهجي، خطوة تلو أخرى».

واعتبر مستشار جو بايدن أنه بفضل المساعدة العسكرية الأمريكية خصوصاً، نجحت القوات الأوكرانية في تحرير أراضٍ خلال ثلاثة أشهر تفوق ما تمكَّن الروس من السيطرة عليه في ثمانية أشهر.

وقال ساليفان: «مدن كبرى عديدة في أوكرانيا ليست تحت السيطرة الروسية اليوم، أولاً بفضل شجاعة الجنود الأوكرانيين والشعب الأوكراني الذي يدعمهم، ولكن أيضاً، وإلى حد كبير، بفضل الدعم المادي الذي قدمناه».

ويطالب بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي من المعارضة الجمهورية الولايات المتحدة بوضع حد للمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، معتبرين أن قضيتها خاسرة.

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