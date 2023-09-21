رئيس بولندا ينفي توقف بلاده عن تسليح أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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نفى الرئيس البولندي أندريه دودا اعتزام بلاده التوقف عن تسليح أوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا.

واعتبر دودا، اليوم، أن تصريحات رئيس وزرائه، ماتيوش مورافيتسكي، بشأن توقف وارسو عن تسليح كييف قد أسيء فهمها، وذلك في خضم خلاف بين البلدين.

وقال لقناة «تي في إن 24»: إن «ما قاله (ماتيوش مورافيتسكي) أسيء تفسيره بأسوأ طريقة ممكنة»، موضحاً: «في رأيي أن رئيس الوزراء قصد أننا لن نسلّم أوكرانيا الأسلحة الجديدة التي نبتاعها حالياً بهدف تحديث الجيش البولندي».

وأضاف: «مع تلقينا الأسلحة الحديثة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، سنتخلى عن الأسلحة التي يستعملها حالياً الجيش البولندي»، مشيراً إلى أنه قد يتم نقلها إلى أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، قد قال، أمس: «توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا؛ لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة».

وبولندا هي في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا، ومن أبرز مزوّديها بالأسلحة منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وتعهّدت وارسو، اليوم، المضي قدماً في تسليم أسلحة اتّفق عليها قبل قرارها الأخير.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بيوتر مولر، إن بلاده «ستنفذ الاتفاقات التي سبق إبرامها فقط بشأن الذخيرة والتسليح، بما في ذلك تلك الناتجة عن عقود موقّعة مع أوكرانيا».

ووقّعت وارسو صفقات تسلّح عدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للحصول على دبابات «كيه2 بلاك بانتر» ومدافع «كيه9 هاوتزر».

وقالت أوكرانيا، اليوم، إن بلاده ستجري مع بولندا في الأيام المقبلة محادثات بشأن الخلاف الدائر حول الحبوب، مؤكداً أن العلاقات لا تزال وثيقة بين البلدين.

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