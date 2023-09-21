ترامب يوزع «البيتزا» على أنصاره

المصدر: دبي - البيان

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وزع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، البيتزا على أنصاره الذين احتشدوا في مطعم بولاية أيوا.

وتوقف ترامب في المطعم خلال جولة انتخابية له في الولاية، وسأل الحاضرين: "من يريد بيتزا؟"، فهتف عدد من أنصاره "نريد بيتزا من ترامب"، فاشترى للجميع ووزعها عليهم بنفسه وسط تصفيق الحضور لطريقة تفاعل ترامب مع أنصاره. وقوبل بهتافات عالية "U-S-A" وغناء "فخور بكوني أمريكيًا".

وأحدث ترامب المزيد من الحماس بين أنصاره في الولاية خلال توقفه في وقت سابق من اليوم، عندما تعهد، ردا على أزمة المهاجرين المتفاقمة، بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل داخلي في التاريخ الأمريكي" إذا تم انتخابه رئيسا العام المقبل.

واجتذب ترامب حشودًا متحمسة مماثلة عندما حضر مباراة كرة القدم في ولاية أيوا في وقت سابق من هذا الشهر.

وحافظ ترامب على تقدمه القوي على خصومه الجمهوريين في ولاية هوك، حيث أظهر استطلاع فوكس بيزنس الذي صدر يوم الأربعاء حصوله على دعم بنسبة 46٪ بين المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية.

وأظهر الاستطلاع أن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المرتبة الثانية بفارق كبير بنسبة 15% والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بنسبة 11%.

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