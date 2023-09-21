أوكرانيا تقصف دونيتسك 26 مرة خلال 24 ساعة

المصدر: د ب أ - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" في "المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار"، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية (غير المعترف بها دوليا) بمعدل 26 مرة، حيث تم إطلاق أكثر من 100 قذيفة من مختلف الأنواع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت البعثة، في بيان عبر قناتها على تطبيق تليغرام، إن تشكيلات مسلحة أوكرانية شنت 26 هجوما بالنيران وأطلقت نحو 103 قذائف من مختلف الأنواع، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أنه في منطقة دونيتسك شن الجيش الأوكراني 10 هجمات باستخدام صاروخ مضاد للرادار طراز "إيه‌جي‌إم-88 هارم" والمدفعية من عيار 155 ملم.

وفي منطقة جورلوفكا، سجل المراقبون 16 حالة قصف باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم، بما في ذلك الذخائر العنقودية.

وأعلن "المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار" مقتل شخص واحد وإصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة خلال الـ 24 ساعة الماضية في المنطقة.

قصف روسي

في المقابل قالت شركة أوكرينرجو المشغلة للطاقة في أوكرانيا إن هجمات صاروخية روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا اليوم الخميس.

وذكرت الشركة على تطبيق تيليجرام أن الهجمات تسببت في انقطاعات للكهرباء في خمس مناطق هي كييف وجيتومير ودنيبروبتروفسك وريفنه وخاركيف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز