الرئيس الصيني يستضيف نظيره السوري وقادة آخرين في حفل افتتاح الألعاب الآسيوية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية الخميس أنّ الرئيس شي جينبينغ سيستضيف نظيره السوري بشار الأسد وقادة آخرين في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو.

وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية إنّ شي "سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو يومي 22 و23 سبتمبر وسيقيم مأدبة ترحيب وأنشطة ثنائية للقادة الأجانب الذين يزورون الصين".

ومن بين القادة الأجانب الذين سيحضرون الحفل، الرئيس السوري الذي يقوم بأول زيارة له إلى الصين منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلاده في 2011، وزعماء دول حليفة للصين من بينها الكويت وكمبوديا والنيبال، بحسب ما أوضحت الشبكة التلفزيونية الصينية.

وكان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر 2022، لكنّها أرجئت بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الصين للقضاء على فيروس كورونا.

ويشارك في هذه الألعاب التي تمّ تنظيمها للمرة الأولى نيودلهي في 1951 رياضيون من 45 دولة ومنطقة في آسيا والشرق الأوسط.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز