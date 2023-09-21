روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت موسكو أنها أسقطت، ليل الأربعاء-الخميس، 19 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وأوضحت أنها دمرت أيضاً ثلاث مسيّرات أخرى في أجواء ثلاث مناطق روسية، هي: كورسك، وبيلغورود، وأوريول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نشرته على تطبيق «تلغرام»، إن «الدفاعات الجوية دمّرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم»، مشيرةً إلى أنّ ثلاث طائرات مسيّرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلق فوق كورسك وبيلغورود (جنوب غرب) وأوريول (غرب).

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