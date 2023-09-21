فيضانات في مايوركا الإسبانية.. وزوبعة تضرب شرق الصين

المصدر: مدريد، بكين ـ وكالات

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أغرقت مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، جزيرة مايوركا الإسبانية، فيما أدت زوبعة ضربت مناطق بشرق الصين إلى قتلى وجرحى ودمار منازل.

وتسببت عواصف شديدة في هطول أمطار بمعدل غير مسبوق على جنوب غرب جزيرة مايوركا الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى حدوث فيضانات في الشوارع والمنازل، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية.

وهطلت في الجزء الشمالي من بالما عاصمة الجزيرة أمطار بلغ منسوبها ما يربو على 100 ملليمتر في غضون 24 ساعة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وبلغ منسوب مياه الأمطار 104 ملليمترات عند جامعة جزر البليار و119 ملليمتراً في منطقة سيكار دي لا ريال. وكانت هذه أكبر كمية من الأمطار يتم قياسها في المحطتين على الإطلاق.

واضطرت فرقة الإطفاء المحلية إلى ضخ المياه خارج العديد من أقبية المنازل ومرائيبها، كما تم إنقاذ أشخاص في محنة من سيارة، بينما انهار سقف في مكان آخر.

وأفادت وسائل إعلام بحدوث اختناقات مرورية، فيما فاضت مياه أنهار الجداول.

ولم يسفر الوضع عن أي إصابات في مايوركا، كما تحسن الوضع في جزر البليار الأخرى التي تضررت جراء العواصف.

زوبعة الصين

وفي بكين قالت وسائل إعلام صينية حكومية أمس، إن زوبعة هي الأحدث في سلسلة ظواهر جوية قصوى شهدتها البلاد، ضربت مناطق بشرق الصين ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت قناة «سي سي تي في» الحكومية إن «زوبعة قوية ضربت (الثلاثاء) سوتشيان بمقاطعة جيانغسو، ما تسبب في سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات في مناطق معينة».

ووفقاً «لإحصاءات أولية» أشارت لها القناة تضرر أكثر من 5500 شخص ودُمر 137 منزلاً. وقالت وسائل إعلام رسمية إن أكثر من 400 شخص نُقلوا إلى مراكز إيواء موقتة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها صحيفة «الشعب اليومية» الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي تطاير الركام فوق المباني السكنية بفعل الرياح القوية، بينما تناثرت لافتات متساقطة وأشياء أخرى في الشوارع.

توقع المزيد

وقالت وسائل إعلام رسمية إن مسؤولي الأرصاد الجوية في الصين كثفوا تحذيراتهم من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية في مناطق عدة.

الواقعة الأحدث خلال أسابيع من طقس مدمر ومميت دفعت السلطات إلى الدعوة لتوخي الحذر من هبوب الرياح القوية في المناطق الساحلية قرب البحر الأصفر قبالة إقليم جيانغسو.

وكان الإعصار الذي وقع الثلاثاء قصيراً لكنه عنيف إذ أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات مقلوبة وخطوط كهرباء مدمرة وحطاماً متطايراً تناثر معظمه في شوارع مدينة سوشيان بشمال الإقليم.

وذكرت قناة سي. سي. تي. في الصينية أن أربعة أشخاص أصيبوا إضافة إلى الخمسة الذين لقوا حتفهم عندما ضرب الإعصار بشكل مفاجئ منطقة مكتظة بالسكان، ما أسفر عن إلحاق أضرار أو تدمير 1800 منزل فضلاً عن إتلاف أفدنة من المحاصيل.

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