بولندا وأوكرانيا.. الخلافات تتفاقم

المصدر: (وارسو-أ.ف.ب)

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بعد قرار بولندا بتمديد الحظر على الحبوب الأوكرانية، والذي أغضب كييف، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أمس، أنها استدعت «بشكل عاجل» السفير الأوكراني للاحتجاج على تصريحات الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة.

ويأتي الإجراء البولندي رداً على التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي، وقال فيها «إن دولاً معينة تتظاهر بالتضامن (مع أوكرانيا) بينما تدعم روسيا بشكل غير مباشر».

وندد نائب وزير الخارجية البولندي الذي استقبل الدبلوماسي الأوكراني، بهذه «الفرضية الخاطئة إزاء بولندا وغير المبررة خاصة بالنسبة لبولندا التي دعمت أوكرانيا منذ الأيام الأولى للحرب».

وارتفعت مؤخراً حدة التوتر بين وارسو وكييف والتي أثارها النزاع حول الحبوب الأوكرانية التي حظرت بولندا وارداتها بهدف حماية مزارعيها.

وحذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي من أنه سيوسع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد الخلاف بشأن حظر الحبوب. وبعد إعلان وارسو استدعاء السفير، كتب المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على فيسبوك «ندعو أصدقاءنا البولنديين إلى تنحية المشاعر جانباً».

وأوضح المتحدث أن السفير الأوكراني ذكر بموقف بلاده «من الطابع غير المقبول للحظر الأحادي الجانب الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية». كما أعرب عن أسفه «للطابع غير الصحيح» لتصريحات دودا في نيويورك وشبه فيها أوكرانيا بالرجل الغارق الذي يجر إلى القاع ويغرق من يسعى لإنقاذه.

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