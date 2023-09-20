5 قتلى و4 جرحى في إعصار شرق الصين

المصدر: أ.ب

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تسبب إعصار في مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة بجروح بالغة شرقي الصين، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء. وذكر تلفزيون الصين المركزي، أن الإعصار ضرب عدة مناطق في مدينة سوتشيان بمقاطعة جيانغسو في حوالي الساعة 5:20 مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، ودمر 137 منزلاً، وألحق أضراراً بأراض زراعية ومزارع خنازير.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت، سيارات محطمة، إحداها انقلبت على جانبها، بالإضافة لحطام متطاير في الهواء أعلى بناية مكونة من عدة طوابق. وقال تلفزيون الصين، إن خدمات الكهرباء والطرق عادت إلى المنطقة بعد ذلك.

ويندر هبوب الأعاصير في الصين، لكنها تسببت في وفيات بمقاطعة جيانغسو خلال السنوات الماضية. ولقى شخص واحد حتفه في المقاطعة خلال إعصار العام الماضي، بينما توفي أربعة عام 2021.

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