أوكرانيا تعلن تدمير 17 مسيرة روسية من أصل 24

المصدر: أ.ف.ب

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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنها دمرت 17 من 24 مسيّرة روسية أُطلقت ليلاً، فيما تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم وفق حاكم إقليمي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن روسيا شنت ليل الثلاثاء الأربعاء هجوماً على أوكرانيا بـ24 مسيرة، دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية 17 منها. ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات، وفق البيان.

وفي منطقة بولتافا وسط البلاد، تعرضت مصفاة لتكرير النفط لهجوم، وفق الحاكم الإقليمي دميترو لونيك.

وأعلن الحاكم على منصة تلغرام: « ليلا، هاجم الروس بشكل متكرر منطقة بولتافا، وعملت دفاعاتنا الجوية بشكل جيد ضد صواريخ العدو المضادة للطيران، للأسف أصيبت مصفاة تكرير النفط في كريمنتشوك واندلع حريق... نشاط المنشأة متوقف مؤقتاً»، موضحاً أنه لم يتم الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات.

وقال حاكم إقليم دنيبروبتروفسك، إن منطقة نيكوبول تعرضت لهجوم لليلة الثانية على التوالي أطلقت خلالها القوات الروسية النار على مدينة نيكوبول وقرى أخرى.

وأضاف أن أضراراً لحقت بخمسة منازل وسيارتين وخطوط الطاقة، دون تسجيل إصابات بشرية. وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت مسيرتين فوق المنطقة وحولتهما إلى خردة.

وجاء في بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، أنّ روسيا هاجمت روسيا الثلاثاء بـ31 مسيرة دُمر منها 28 مسيرة.

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