السجن 20 عاماً لبوسني أدين بقتل 12 أسير حرب

المصدر: أ ف ب

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حكمت محكمة في سراييفو الثلاثاء على عسكري بوسني سابق بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما أدانته بقتل 12 أسير حرب كرواتياً في 1993.

بالمقابل، برّأت المحكمة "لعدم كفاية الأدلّة" سبعة متّهمين آخرين، من بينهم إبراهيم بوريتش، قائد اللواء الجبلي 325 في الجيش الحكومي البوسني.

وقالت المحكمة في بيان إنّ ألمير ساراجليتش (55 عاماً) الذي كان عسكرياً في اللواء الجبلي 325 "أدين بقتل 12 عسكرياً على الأقلّ من جيش الدفاع الكرواتي (قوات الكروات البوسنيين) بعد أن استسلموا وألقوا السلاح"، مشيرة إلى أنّ عدداً من هؤلاء كانوا أيضاً جرحى بعدما أصيبوا في المعركة.

وشهدت هذه المنطقة الواقعة في وسط البوسنة مجزرة أخرى ارتُكبت في أبريل 1993 في قرية أهميتشي التي تبعد بضعة كيلومترات من كريجانجيفو سيلو.

وقُتل في تلك القرية 116 مدنياً بوسنياً على أيدي قوات كرواتيي البوسنة.

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