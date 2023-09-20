بولندا تعتزم وقف الدعم للاجئي أوكرانيا

المصدر: (أوسلو، بروكسل - د.ب.أ)

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قالت الحكومة البولندية إنها من المرجح أن تقطع الدعم المالي الذي تقدمه لمليون لاجئ أوكراني تستضيفهم لديها، في خطوة قد تؤدي إلى المزيد من التعقيد للعلاقات التي تربطها بجارتها، التي توترت بسبب النزاع بشأن واردات الحبوب.

وبينما كانت حكومة وارسو واحدة من أكبر المؤيدين والداعمين لأوكرانيا، والمتحمسين لمساعدتها مالياً وعسكرياً، فإن العلاقات بين البلدين آخذة في التدهور خلال الفترة التي تسبق الانتخابات البولندية المقررة في أكتوبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، إن دعم اللاجئين، الذي يتضمن التنازل عن متطلبات تصاريح الإقامة ومنح تصاريح للعمل والحصول المجاني على التعليم في المدارس والعلاج الطبي، بالإضافة إلى منافع للأسر، لن يتم تمديده في العام المقبل. بالمقابل، أظهرت خطط نشرتها المفوضية الأوروبية أمس، أنه سيتم السماح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى تقديم طلب لجوء، حتى مارس 2025.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد إيلفا يوهانسون، في بيان: «ندعم أقوالنا بالأفعال. قمنا بتوفير الحماية للمحتاجين منذ الأيام الأولى لحرب أوكرانيا في فبراير 2022».

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