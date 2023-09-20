هجمات روسية واسعة بالمسيّرات على أوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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شنت روسيا هجمات واسعة النطاق بالمسيّرات على أوكرانيا، فيما أعلنت واشنطن أنها ستزود أوكرانيا قريباً بدبابات «أبرامز».

وأوقعت ضربات شنتها روسيا في أوكرانيا أمس، ثلاثة قتلى في كوبيانسك (شرق)، واثنين آخرين في خيرسون (جنوب)، وسادساً في لفيف (غرب) قريباً من حدود بولندا، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 27 من أصل 30 طائرة مسيّرة أطلقت على أوكرانيا. وأبلغ حاكم منطقة لفيف عن مقتل شخص في هجوم مسيرات على المدينة.

سُمع أزيز أسراب عدة من المسيّرات في سماء المدينة، حيث دوّت انفجارات في مستودعات. وقال حاكم الإدارة العسكرية الإقليمية ماكسيم كوزيتسكي عبر تلغرام، إنه «تم إسقاط سبع مسيرات لكن المستودعات في مدينة لفيف تعرضت للقصف ثلاث مرات»، متحدثاً عن حريق أتى على مساحة تزيد على 9 آلاف متر مربع.

إسقاط مسيّرات

وفي منطقة ميكولايف (جنوب)، أسقطت الدفاعات الجوية عشر مسيّرات خلال الليل، وفق ما أعلن حاكم إقليم ميكولايف فيتالي كيم الثلاثاء، مضيفاً «لم تسجل إصابات». وفي مدينة دنيبروبتروفسك (وسط شرق)، تحدث الحاكم سيرغي ليساك عن وقوع أضرار وإصابة شخص بعد قصف مدفعي.

دبابات أبرامز

في الأثناء، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في ألمانيا، أن أوكرانيا ستحصل قريباً على دبابات من طراز «أبرامز» من الولايات المتحدة. وقال أوستن في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا، «يسعدني أن أعلن أن دبابات أم1 أبرامز التي تعهدت الولايات المتحدة تقديمها ستدخل أوكرانيا قريباً». ويجتمع ممثلو عشرات الدول التي تدعم كييف في ألمانيا لمناقشة المساعدات الجديدة لأوكرانيا.

وكانت واشنطن وعدت كييف بـ31 دبابة مطلع السنة الحالية في إطار مساعدة قدرها 43 مليار دولار تعهدت الولايات المتحدة تقديمها منذ بداية الحرب.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن المجموعة الأولى من هذه الدبابات سيتم إرسالها في الأيام المقبلة، وستكتمل العملية في غضون أسابيع. وسترسل الدبابات مع ذخائر باليورانيوم المنضب قادرة على اختراق الآليات المصفحة والدروع، كان أعلن عنها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال أوستن إن الهجوم الأوكراني المضاد يواصل إحراز تقدم ثابت.

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