وفد الإمارات يعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: وام

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شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة ممثلة بمعالي أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي.

كما مثل معاليه الدولة في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بمشاركة معالي جيمس كليفرلي، وزير خارجية المملكة المتحدة.

من جانبها ، حضرت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، قمة أهداف التنمية المستدامة، كما شاركت معاليها في منتدى القطاع الخاص للعام 2023 الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

من جانبه عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات مثمرة مع العديد من الوزراء الدول الأفريقية، فقد أجرى معاليه محادثات مع معالي روبرت دوسي، وزير الخارجية والتكامل الإقليمي في جمهورية توغو، ومعالي محمد صالح النظيف، وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي في جمهورية تشاد، والسيد عبدو أباري، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا.

كما اجتمع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، مع سعادة السفير كريستيان باك، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الألمانية والمبعوث الخاص إلى ليبيا كما شارك معاليه في اجتماع "المجموعة الرباعية" بشأن الوضع في السودان، إلى جانب ممثلين عن المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

من جهة أخرى، شارك معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، في اجتماع حول "دعم المرأة الأفغانية لاستعادة حقوقها الإنسانية"، والذي استضافته كل من آيسلندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وشدد معاليه على أهمية مواصلة الدعوة إلى دمج النساء والفتيات في المجتمع الأفغاني، بدءاً بضمان الوصول إلى التعليم كضرورة قصوى، وذلك من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار في البلاد.

وفي مداخلة ألقاها خلال الاجتماع قال معالي الصايغ " تؤكد دولة الإمارات على أهمية تمكين المرأة في أفغانستان ونيلها حقوقها في التعليم"، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على ضمان حصول شعب أفغانستان، وخاصة النساء والفتيات، على الفرصة لبناء المستقبل وتحقيق الاستقرار والنماء والازدهار.

وشارك معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في الاجتماع الوزاري المشترك بشأن "جهود يوم السلام: جهد متجدد من أجل السلام في الشرق الأوسط" الذي عقدته كل من المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وفي الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وكذلك شارك معاليه في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول الكاريبي.

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