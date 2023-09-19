الرئيس البرازيلي يدعو إلى الحوار لإنهاء الحرب في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الثلاثاء إلى "الحوار" لانهاء الحرب بشكل دائم في أوكرانيا، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعتبر لولا أن "الحرب في أوكرانيا تكشف عجزنا الجماعي عن تطبيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ... لن يكون هناك أي حل دائم ما لم يقم على الحوار".

منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لم توافق البرازيل على تزويد كييف بالأسلحة أو فرض عقوبات على روسيا. وكان الرئيس البرازيلي قد أثار جدلا كبيرا عندما رأى أن المسؤولية عن النزاع مشتركة.

وأكد لولا مجدداً ضرورة "العمل على خلق مساحة للمفاوضات" بين الطرفين، معرباً عن أسفه "لاستثمار الكثير في الأسلحة والقليل جدًا في التنمية".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس البرازيلي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بعدما فشلت محاولات سابقة لعقد لقاء بينهما، وفق ما أكدت الرئاسة البرازيلية.

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