سفينة تنقل شحنات حبوب تبحر من مرفأ أوكراني

المصدر: أ.ف.ب

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غادرت سفينة شحن محملة بالقمح ميناءً أوكرانيّا على البحر الأسود، رغم التهديد الروسي بالتعامل مع السفن المدنية هناك كأهداف عسكرية محتملة، على ما أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، الثلاثاء.

وأطلقت موسكو هذا التحذير بعدما أوقفت العمل هذا الصيف باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا يتيح لأوكرانيا تصدير حبوبها عبر البحر الأسود. لكن كييف أنشأت ممراً بحرياً استخدمته الكثير من سفن الشحن.

وقال الوزير على منصة إكس، إنّ السفينة ريزيلينت آفريكا المحملة بثلاثة أطنان من القمح غادرت ميناء تشورنومورسك وهي تتجه نحو مضيق البوسفور، فيما تتحدى أوكرانيا التهديدات الروسية من خلال سعيها لإنشاء ممرات بحرية لتصدير إنتاجها الزراعي.

وأوضح أن السفينة دخلت الميناء الأوكراني قبل أسابيع عبر الممر الذي أنشئ حديثا، بالإضافة إلى سفينة أخرى قال الوزير إنها ستبحر قريباً.

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