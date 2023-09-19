احتكاك جوي بين روسيا وأمريكا فوق بحر بارنتس

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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حدث أمس احتكاك جوي بين روسيا والولايات المتحدة فوق بحر بارنتس، تزامناً مع مناورات بحرية تجريها روسيا ليست بعيدة عن ولاية ألاسكا الأمريكية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية مكثفة الليلة قبل الماضية استهدفت مستودعات لصواريخ «ستورم شادو» البريطانية ومخازن لذخائر اليورانيوم المنضب في أوكرانيا التي أعلنت بدورها تحقيق قواتها اختراقاً لخط الدفاع الروسي على جبهة باخموت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31» أقلعت لاعتراض طائرة تابعة للبحرية الأمريكية ومنعها من انتهاك الحدود الروسية فوق بحر بارنتس.

وقال البيان إنه مع اقتراب المقاتلة الروسية، ابتعدت الطائرة الأمريكية عن حدود روسيا، من دون أن تنتهكها.

مناورات بحرية

في الأثناء، أطلقت روسيا صواريخ كروز على أهداف افتراضية في منطقة بحرية تفصلها عن ألاسكا بالولايات المتحدة، في إطار «فينفال 2023» الهادفة لحماية مسارها للشحن البحري عبر القطب الشمالي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ كروز من طرز فولكان وغرانيت وأونيكس حلقت لمئات الكيلومترات لضرب أهداف تحاكي سفناً معادية في بحر بيرينغ. وأضافت أن التدريبات شملت إطلاق صواريخ من البر ومن السفن ومن الغواصات وجرت بمشاركة نحو 10 آلاف جندي إضافة إلى طائرات وطائرات هليكوبتر.

وأجريت التدريبات على شبه جزيرة تشوكوتكا الروسية وفي بحري تشوكتشي وبيرينج وأشرف عليها الأدميرال نيكولاي يفمينوف القائد العام للبحرية الروسية.

وأجرى الأسطول الروسي مناورات واسعة بمشاركة 50 غواصة وسفينة، تدربت فيها الطواقم المشاركة على حماية الطريق البحري الشمالي عبر بحر بيرينغ بين كتلتي أوراسيا والأمريكيتين.

تم خلال المناورات إطلاق صواريخ مجنحة من أنواع «فولكان» و«غرانيت» و«أونيكس» على أهداف تحاكي مجموعة من سفن العدو المفترض في بحر بيرينغ.

ستورم شادو

على جبهة أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية مكثفة الليلة قبل الماضية استهدفت مستودعات لصواريخ «ستورم شادو» البريطانية ومخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيانها أمس، أن القوات الروسية صدت خلال الـ24 ساعة الماضية هجومين شنتهما قوات كييف على محور كراسني ليمان في دونيتسك، وتمكنت من القضاء على حوالي 50 جندياً أوكرانياً.

وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 180 جندياً، وتم تدمير 11 مركبة، واعترضت الدفاعات الروسية 5 صواريخ «هيمارس» أمريكية.

وعلى محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية 6 هجمات قرب بلدات كليشيفكا وفيسيلي ومايورسك ومارينكا وفوديانوي، وتمكنت من القضاء على أكثر من 250 جندياً أوكرانياً، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

كما قصفت القوات الروسية 4 نقاط مراقبة تابعة للقوات الأوكرانية، ودمرت مستودع ذخيرة أوكرانيّاً في دونيتسك. كما أسقطت الدفاعات الروسية خلال اليوم الماضي 27 طائرة مسيرة أوكرانية.

اختراق الدفاع

من جانبه، أعلن قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي أن القوات الأوكرانية اخترقت خط الدفاع الروسي بالقرب من باخموت (شرق).

وأضاف أن الألوية 72 و31 و83 التابعة للجيش الروسي «دُمِّرت وفَقدت قدرتها على القتال» قرب باخموت.

لكن الجنرال أقرّ بأن «الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقداً» و«القتال العنيف مستمر بالقرب من باخموت».

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