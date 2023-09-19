تبادل سجناء بين واشنطن وطهران

المصدر: (عواصم - وكالات)

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وصل خمسة أمريكيين إلى الدوحة قادمين من إيران أمس، في إطار تبادل للسجناء شمل أيضاً الإفراج عن خمسة إيرانيين كانت تحتجزهم الولايات المتحدة، وتحويل 6 مليارات دولار من أموال طهران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث إلى الأمريكيين الخمسة. وأضاف للصحافيين «أستطيع أن أقول لكم إنها كانت محادثة مشحونة بالعواطف بالنسبة لهم ولي أيضاً». وفي دلالة على رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في استمرار الموقف المتشدد تجاه إيران، أعلن أمس، فرض عقوبات على الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية على خلفية اتهامهما «بالضلوع في حالات احتجاز غير مشروعة».

وقال في البيان «سنواصل تحميل إيران عواقب أفعالها الاستفزازية في المنطقة». وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على أحمدي نجاد ووزارة الاستخبارات الإيرانية. وانتقد الجمهوريون بايدن لدفعه ما يقولون إنها فدية لإطلاق سراح المحتجزين. ويقول مساعدو بايدن إن الأموال لن تنفق إلا على الغذاء والدواء والمواد الإنسانية الأخرى تحت إشراف الولايات المتحدة. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن الاتفاق لم يغير علاقة العداء بين واشنطن وطهران لكن الباب ما زال مفتوحا أمام الوسائل الدبلوماسية بخصوص برنامج إيران النووي.

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