الخارجية الروسية تستدعي سفير فرنسا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

استدعت الخارجية الروسية، اليوم، السفير الفرنسي في موسكو.

وجاء الاستدعاء احتجاجاً ما اعتبرته موسكو تمييزاً يتعرض له صحافيون روس، متهمةً باريس بأنها أساءت معاملة مراسلين خلال قمة مجموعة العشرين في الهند.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن السفير الفرنسي بيار ليفي استُدعي «بسبب الممارسات التمييزية والمناهضة لروسيا لممثلين للسلطات الفرنسية حيال مراسلي ريا نوفوستي ورئيس تحرير روسيا نيوز في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اللذين مُنعا بعنف من دخول مؤتمر صحافي للرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز