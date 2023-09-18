الجيش الأمريكي يطلب المساعدة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

طلب الجيش الأمريكي من سكان في ولاية كارولاينا الجنوبية مساعدته للعثور على مقاتلة من طراز "إف-35" المتطورة بعد تحطمها الأحد.

وأفادت السلطات العسكرية بأن الطيار اضطر جراء "حادث"، للقفز من هذه المقاتلة من الجيل الخامس والمزودة بتقنيات لتفادي الرصد من الرادار. وتبلغ قيمة الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، نحو 80 مليون دولار.

وبينما نجا الربان، لم يتمكن الجيش من العثور على الطائرة، ما دفع قاعدة تشارلستون لطلب مساعدة السكان.

ونشر الحساب العائد للقاعدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) منشورا جاء فيه "اذا كان لديكم أي معلومات قد تساعد فرق البحث في تحديد مكان الـ إف-35، يرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع".

وأكد المسؤولون عن القاعدة أن عمليات البحث تتمّ بالتنسيق مع سلطات الطيران الفيدرالية في محيط بحيرتين تقعان الى الشمال من مدينة تشارلستون.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز