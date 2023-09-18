روسيا تتهم أمريكا بقيادة الحرب ضدها في أوكرانيا

المصدر: دبي ،عواصم - البيان،وكالات

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اتهمت روسيا الولايات المتحدة بأنها من تقود الحرب في أوكرانيا ضدها، فيما تجري مناورات لأسطولها الشمالي بالتزامن مع تدريبات عسكرية بولندية قرب حدودها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إنه بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة، فإنها تدير الحرب في أوكرانيا، وتزودها بالأسلحة والذخائر وتدعمها بالمعلومات الاستخبارية عبر الأقمار الصناعية. ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في مقابلة، إن ما يحدث هو أن أمريكا تُعد أوكرانيا منذ سنوات طويلة للقتال بالنيابة عنها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. وقال: «إنهم يقودون الحرب ضدنا».

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت، أول من أمس، أن واشنطن تقترب من اتخاذ قرار بنقل صواريخ «ATACMS» وهي صواريخ يبلغ مداها نحو 300 كيلومتر.

واتهم لافروف واشنطن وحلف الشمال الأطلسي(الناتو) بأنهما متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضاً عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.

وأكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا، محذراً من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

تدريبات عسكرية

يأتي ذلك فيما تجري روسيا مناورات لأسطولها الشمالي في المحيط الهندي. وعرض طيارو الطيران البحري التابع للبحرية الروسية، لقناة «زفيزدا» الروسية، كيفية اصطياد الغواصات في إطار التدريبات.

بالمقابل، بدأت بولندا أمس، مناورة «نار الخريف»، قرب الحدود مع روسيا، باستخدام معدات عسكرية اشترتها مؤخراً من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ووفق مواقع إخبارية، تجري المناورات في ميدان بمركز تدريب المشاة في مدينة بيموفو بيسكا، على بعد 80 كيلومتراً من الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وقالت السلطات: «للمرة الأولى، سيتمكن المشاهدون من رؤية أحدث الأسلحة أثناء القتال، حيث ستشارك 70 قطعة من المعدات في التدريبات بما في ذلك الدبابات والطائرات وراجمات الصواريخ وغيرها من المدفعية».

وتشارك دبابات «أبرامز» و«K - 2»، وأنظمة «هيماس»، ونظام «بابراد»المضاد للصواريخ، ومدافع «كراب»، وناقلات جنود مدرعة وروبوتات وطائرات مسيرة. وثمة حوالي ألف جندي يشاركون في التدريب.

استمرار القتال

في غضون ذلك، يتواصل القتال شرقي أوكرانيا التي أعلنت أمس، أن قواتها سيطرت على مدينة كليشتشييفكا جنوبي باخموت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها وجهت ضربة صاروخية لمركز إصلاح لمدرعات الجيش الأوكراني في خاركيف.

لكن أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف، كتب على تطبيق تيليغرام أن روسيا استهدفت مبنى «منشأة مدنية» بأربعة صواريخ من طراز إس 300.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ في وقت مبكر أمس، استهدف بشكل رئيسي الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا وأصاب منشأة زراعية هناك.

وقال سلاح الجو إن روسيا أطلقت ست طائرات مسيرة وعشرة صواريخ كروز، وإن القوات الأوكرانية دمرت الطائرات المسيرة وستة صواريخ.

وأعلنت روسيا أنها أحبطت هجوماً أوكرانيا على شبه جزيرة القرم وأن طائرات مسيرة استهدفت أيضاً موسكو، ما أدى إلى تعطيل مؤقت لحركة الطيران في العاصمة، كما تسبب هجوم بطائرات مسيرة في نشوب حريق بمستودع للنفط جنوب غرب البلاد.

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