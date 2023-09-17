استطلاع: تراجع شعبية الحكومة اليابانية إلى أدنى مستوياتها

المصدر: د.ب.أ

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أظهر استطلاع أجرته صحيفة ماينيتشي شيمبون اليابانية، تراجع شعبية حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى 25% في سبتمبر الجاري، بانخفاض نقطة مئوية واحدة عن أغسطس الماضي رغم إجراء تعديل وزاري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن معدل الرضا عن الحكومة تراجع في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، ليبلغ أدنى مستوياته على الإطلاق والتي كان قد وصل إليها في ديسمبر 2022. وبقي معدل عدم الرضا عن الحكومة كما هو دون تغيير عند 68%.

وأجرت صحيفة ماينيتشي شيمبون، استطلاعاً عاماً يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، والذي شارك فيه 1030 شخصاً. يشار إلى أن التعديل الوزاري في اليابان لم ينجح في تعزيز معدلات شعبية كيشيدا.

وأجرى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الأربعاء الماضي، تعديلاً وزارياً، حيث عين خمس سيدات وزيرات في محاولة لتعزيز شعبية حكومته المتدنية.

ويأمل كيشيدا أن يعزز التعديل الوزاري من شعبية إدارته، مما يمهد الطريق للحزب الديمقراطي الليبرالي للفوز قي انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وجاء التعديل الوزاري في ظل استمرار تراجع شعبية مجلس وزراء كيشيدا، ويرجع ذلك جزئياً إلى المشاكل المتعلقة بنظام بطاقة الهوية الوطنية والغضب العام بسبب ارتفاع الأسعار في غياب زيادة الأجور.

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