زعيم كوريا الشمالية يحضر عرضاً ممتعاً للفظ الراقص ميشا في روسيا

المصدر: البيان

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زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حوض أسماك بريمورسكي في فلاديفوستوك بروسيا في جامعة الشرق الأقصى الاتحادية حيث شاهد عرضا ممتعا للفظ الراقص ميشا.

وقالت مديرة الجامعة، أولغا شيفتشينكو، في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي، إن رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية شاهد عروض الحيتان البيضاء، والدلافين قارورية الأنف، وفقمة الفراء، والفظ ميشا. وبالإضافة إلى ذلك، قام بجولة في الأكواريوم.

ووصل كيم جونغ أون إلى روسيا للمرة الأولى منذ أربع سنوات. والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتبادل معه وجهات النظر حول الوضع في المنطقة. ووفقا لبوتين، لدى روسيا وكوريا الديمقراطية العديد من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات.

وألمح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى الصداقة العسكرية مع كوريا الشمالية، لكنه أشار إلى أن الاتحاد الروسي لن يرفع العقوبات المفروضة عليها. وأعرب عن أمله في ألا تمنع القيود بأي شكل من الأشكال قيادة البلدين من تطوير العلاقات الثنائية.

وغادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على متن قطاره المصفّح من شرق روسيا نحو الحدود الكورية الشمالية، وفق ما أفادت وكالات روسية، مختتما زيارة للبلاد بدأها الثلاثاء.

وأوردت وكالة ريا نوفوستي، أنّ حفل وداع زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أقيم في محطة أرتيوم-بريمورسكي-1 حيث كان القطار المصفّح لكيم جونغ أون، مشيرة الى أن القطار اتجه نحو معبر خاسان الحدودي... المسافة تناهز 250 كلم.

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