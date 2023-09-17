قلق ياباني من التحركات العسكرية الصينية

المصدر: د.ب.أ

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أعرب وزير الدفاع الياباني، مينورو كيهارا، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء سرعة تعزيزات الصين العسكرية وتوسعها البحري. وقال كيهارا، الذي تولى منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري الذي أجري الأربعاء الماضي، في برنامج تلفزيوني: «أنا قلق للغاية بشأن التحركات العسكرية الصينية»، وفق ما أوردته وكالة أنباء جيجي برس اليابانية. وأضاف كيهارا: «نحن في حاجة إلى المواجهة على جميع الجبهات».

كما أكد كيهارا على أهمية أن تكون هناك مراقبة عن كثب للتحركات التي تقوم بها روسيا وكوريا الشمالية لتعزيز علاقاتهما .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الأربعاء الماضي، في قاعدة فضائية روسية في منطقة الشرق الأقصى الروسي.



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