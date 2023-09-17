روسيا : إسقاط مسيرتين أوكرانيتين قبالة ساحل القرم

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليجرام إن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

ولم تذكر الوزارة إن كان ذلك أسفر عن أضرار أو إصابات.

وكان سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو قال إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة إسترا في موسكو.

وكتب سوبيانين على تطبيق تيليجرام "وفقا للمعلومات الأولية لا توجد أضرار ولا إصابات في المكان الذي سقط فيه حطام الطائرة".

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