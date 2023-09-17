كيم يعاين صواريخ و«قاذفات نووية» روسية

المصدر: (فلاديفوستوك - رويترز)

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عاين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس، قاذفات استراتيجية ذات قدرات نووية إلى جانب صواريخ فرط صوتية وسفن حربية، ورافقه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي استقبل كيم في مطار كنيفيتشي قرب مدينة فلاديفوستوك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو أطلع كيم على القاذفات الاستراتيجية الروسية تي. يو 160 وتي. يو - 95 وتي. يو - 22 إم3 القادرة على حمل أسلحة نووية وتمثل الركيزة الأساسية للقوة الهجومية الجوية النووية الروسية.

وقال شويغو لكيم عن إحدى الطائرات «يمكنها الطيران من موسكو إلى اليابان ثم العودة مرة أخرى». وأطلع شويغو كيم على طائرة ميغ - 31 آي الاعتراضية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والمجهزة بصواريخ «كينجال» فرط الصوتية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية أو تقليدية.

وقال سفير روسيا لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا إن برنامج كيم «مكثف للغاية» وإنه لم يتضح بعد المدة التي سيبقى فيها داخل روسيا.

وذكرت مصادر أن كيم استعرض، بعد الطائرات والصواريخ، فرقاطة «المارشال شابوشنيكوف» التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي في فلاديفوستوك وشاهد عرضاً لأنظمة حديثة للتحكم في الصواريخ. وكان كيم تفقد الجمعة مصنعاً روسياً للطائرات المقاتلة يخضع لعقوبات غربية.

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