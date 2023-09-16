فرنسا تدعو إلى التضامن مع إيطاليا في مواجهة المهاجرين

المصدر: أ ف ب

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اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن السبت أن المرحلة الحالية تقتضي "في المقام الأول التضامن مع إيطاليا" و "التعبئة" في الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد أعداد المهاجرين الوافدين الى جزيرة لامبيدوسا.

وأشارت في تصريح إلى قناة "بي اف ام تي في" إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجري محادثات مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني حول المسألة، من دون إعطتاء مزيد من التفاصيل.

وقالت بورن "عندما يكون هناك مناضلون للحرية، أشخاص مهددة حياتهم في بلادهم، بالطبع يجب ان نواصل استقبالهم".

وتابعت "ثم، يجب أيضا الالتفات إلى القلق الذي يمكن أن يسود لدى مشاهدة وصول هذه الموجات من المهاجرين. لا بد من الاستجابة إلى كل هذه الوضعيات".

وتزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد الجزيرة رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية، بعدما تجاوزت أعداد المهاجرين الوافدين إليها القدرات الاستيعابية، على ما أعلن الاتحاد الأوروبي.

ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء على متن 199 مركبًا، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومنذ 48 ساعة تبذل جهود دبلوماسية حثيثة حول أزمة الهجرة.

والسبت عقد مؤتمر عبر الهاتف جمع وزراء داخلية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وممثلا عن الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية يلفا يوهانسون.

وعقد المؤتمر بناء على اقتراح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي كان قد أجرى صباح الجمعة محادثات مع نظيريه الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي والألمانية نانسي فيزر.

وكان الرئيس الفرنسي قد شدّد الجمعة على "واجب التضامن الأوروبي" مع إيطاليا، بعد أيام من تعليق ألمانيا استقبالها الطوعي لطالبي اللجوء المنقولين من إيطاليا إليها، مبررة قرارها بـ"ضغط الهجرة الكبير الحالي الى ألمانيا" ورفض روما الالتزام بالاتفاقيات الأوروبية في هذا الصدد.

وتقع جزيرة لامبيدوسا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي، وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملًا في الوصول إلى أوروبا.

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