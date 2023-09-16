تحطم طائرة في إيطاليا

المصدر: وكالات

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تحطمت طائرة تابعة لفريق Frecce Tricolore للاستعراضات الجوية بالقرب من تورينو بإيطاليا، خلال رحلة تدريبية قبل العرض الجوي المقرر له غداً حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت صحيفة لاستامبا أن الطائرة التابعة لفريق الاستعراضات الجوية الإيطالي فريتشي تريكولوري تحطمت خلال رحلة تدريبية بالقرب من تورينو حيث اصطدمت بسيارة بداخلها عائلة.

و أثناء سقوط الطائرة اصطدمت بسيارة كانت فيها عائلة، أدى إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات متأثرة بحروق، وتمكن الطيار نفسه من الخروج.

ووفقا للصحيفة ذاتها، كانت رحلة الطائرة قبل العرض الجوي المقرر في 17 سبتمبر حيث فقدت الطائرة الارتفاع، وانفصلت عن المجموعة، وسقطت على المدرج بالقرب من المطار واشتعلت فيها النيران وتمكن الطيار من الخروج لكن لم يصدر بيان رسمي حول عدد الضحايا حتى الآن.

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