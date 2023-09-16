روسيا تسقط مسيّرتين أوكرانيتين في كالوغا وتفير

المصدر: وكالات

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دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي كالوجا وتفير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم "السبت": "في ليل 16 سبتمبر الجاري، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين من دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت الوزارة: "تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وتفير".

وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق الحدودية الروسية، في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة، بشكل شبه يومي، بحسب سبوتنيك.

وأشارت الوكالة،إلى أن نظام كييف يتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهة القتال.



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