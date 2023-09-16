انقسام أمريكي بشأن تحقيق يستهدف مساءلة بايدن

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز/ إبسوس» أن الأمريكيين منقسمون بشأن مسعى الجمهوريين لمساءلة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بهدف عزله.

وأوضح الاستطلاع أن نحو 41 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون شروع الكونغرس في تحقيق قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله فيما يتعلق بمزاعم تخص تعاملات ابنه هانتر التجارية في الخارج. وفي المقابل، عارض فتح التحقيق 35 في المئة.وقال 24 في المئة إنهم لم يحسموا أمرهم. أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت، وشمل 4413 أمريكياً من الثامن من سبتمبر وحتى أمس، مما يعني أن بعض المشاركين أجابوا عن السؤال قبل أن يقول الجمهوريون في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، إنهم سيمضون قدماً في التحقيق. وأظهرت نتائج الاستطلاع انقساماً حزبياً حاداً.

فقد أيد التحقيق 18 في المئة فقط من الديمقراطيين مقابل 71 في المئة من الجمهوريين، فيما عارضه 63 في المئة من الديمقراطيين و14 في المئة من الجمهوريين. ومن الممكن أن يؤدي التحقيق إلى تصويت على مساءلة الرئيس في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ولن يعزل بايدن من منصبه ما لم يصوت ثلثا مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لصالح الإدانة، وهو احتمال غير مرجح.

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