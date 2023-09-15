بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي

المصدر: وكالات

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قررت بوركينا فاسو طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة "انشطة تخريبية"، وأمهلته اسبوعين لمغادرة البلاد، وفق رسالة رسمية اطلعت عليها فرانس برس الجمعة.

وكتبت وزارة الخارجية في بوركينا في رسالة وجهتها الخميس الى باريس ان "حكومة بوركينا فاسو قررت سحب الاذن من ايمانويل باسكييه، ملحق الدفاع لدى سفارة فرنسا في بوركينا فاسو لقيامه بانشطة تخريبية"، ومنحته مع فريقه "مهلة اسبوعين لمغادرة اراضي بوركينا".

ولم تتضمن الرسالة اي تفسيرات تتصل ب"الانشطة التخريبية" التي اتهم بها الملحق الفرنسي.

واوردت الرسالة ايضا ان حكومة بوركينا قررت اغلاق مقر البعثة العسكرية التابعة لها في باريس.

وسرعان ما اعتبرت فرنسا أن الاتهام الذي وجّهته بوركينا فاسو لملحقها العسكري هو "من نسج الخيال".

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس "الاتهام بممارسة أنشطة تخريبية هو بالطبع من نسج الخيال".

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