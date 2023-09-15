بكين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

فرضت بكين الجمعة عقوبات على الشركتين الأمريكيتين لوكهيد مارتن ونورثروب غرامان لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن "لوكهيد مارتن شاركت بشكل مباشر بصفتها المتعاقد الرئيسي في مبيعات أسلحة أمريكية إلى تايوان في 24 أغسطس، وشاركت نورثروب غرامان عدة مرات في مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان"، مشيرة إلى أن الصين قررت بالتالي "فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأمريكيتين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز