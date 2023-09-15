النيجر تلغي ألف جواز سفر دبلوماسي

المصدر: أ ف ب

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أعلن النظام الحاكم في النيجر، أمس، إلغاء نحو ألف جواز سفر دبلوماسي كان نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم قد منحها لمسؤولين فيه ولأجانب مقرّبين منه.

وقالت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية إن وزارة الخارجية أعلنت عن إلغاء هذه الجوازات، في رسالة وجّهتها إلى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وتضمّنت الرسالة، التي تمّ تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، قائمة بجوازات السفر الدبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها.

وأوضحت الوزارة أن جوازات السفر الدبلوماسية الملغاة يزيد عددها على 990 جوازاً، ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون في كلّ من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

وسبق أن ألغت النيجر، في نهاية أغسطس، جوازات سفر دبلوماسية لخمسة من أركان النظام المخلوع الموجودين في الخارج.

وفي 26 يوليو، أطيح بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وُضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.

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