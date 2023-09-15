طوفان من المهاجرين على جزيرة لامبيدوسا الإيطالية

المصدر: لامبيدوسا (إيطاليا) ــ أ.ف.ب

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تحاول جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة التعامل مع تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا بعد أن استقبلت أكثر من سبعة آلاف شخص، أي ما يعادل إجمالي عدد السكان المحليين.

وكان مركز الاستقبال الذي تم بناؤه لإيواء أقل من 400 شخص، مكتظاً برجال ونساء وأطفال اضطروا للنوم في الخارج على أسرة بلاستيكية وكثيرون استخدموا بطانيات طوارئ.

ووصل أكثر من خمسة آلاف شخص إلى السواحل الإيطالية الثلاثاء الماضي حصرياً إلى لامبيدوسا، ونحو ثلاثة آلاف أول من أمس وفقاً لوزارة الداخلية.

وبحسب ماتيو فيلا من معهد الدراسات السياسية الدولية فإن عدد الوافدين خلال 48 ساعة هو «رقم قياسي مطلق». وأعلن رئيس الصليب الأحمر الإيطالي روزاريو فالاسترو أمس في بيان أن الصليب الأحمر الذي يدير مركز الاستقبال في لامبيدوسا «يفعل المستحيل وأكثر من المستحيل». وأعلنت المنطقة حال الطوارئ المحلية وحصل توتر أول من أمس أثناء توزيع المواد الغذائية من قبل الصليب الأحمر.

ومن المقرر نقل نحو خمسة آلاف شخص إلى صقلية حيث مراكز استقبال أكبر. وأمس أكدت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية أن بروكسل «على اتصال وثيق» مع روما حول هذا الوضع موضحة أن إيطاليا تلقت 14 مليون يورو من الأموال الأوروبية لمواجهة هذا الوضع.

ووصل نحو 124 ألف مهاجر إلى الشواطئ الإيطالية منذ بداية العام، مقارنة بـ 65500 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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