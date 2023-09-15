بيان أمريكي أوروبي: إيران ترفض «التعاون بجدية» مع الوكالة الذرية

المصدر: ( فيينا - وكالات)

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أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس، أن إيران تصر على «رفضها المتعمد للتعاون بجدية» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت البلدان الأربعة، في بيان مشترك، أنه لم يتحقق أي تقدم على الإطلاق مع إيران في قضايا الضمانات العالقة وأنشطة التحقق منذ آخر اجتماع لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية في يونيو.

وطالب البيان إيران بأن «تقدم، دون مزيد من التأخير، معلومات موثوقة فنياً» فيما يتعلق بالعثور على جزيئات يورانيوم مصنعة في موقعين.

وأضاف: «نحض إيران على التحرك من دون تأخير لتوضيح كل القضايا العالقة وتسويتها»، محذراً من أنه «إذا لم تبد إيران التزاماً فسيكون على مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية أن يستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبتها».

وأردف البيان: «لا يمكن لإيران أن تستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات القانونية»، مشيراً إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي «حدد طلباته» في تقرير، وطالب طهران بالتعاون مع الوكالة.

ولفت البيان إلى أن قراراً صادراً في نوفمبر الماضي أوضح متطلبات مجلس محافظي الوكالة بشأن إيران، مشدداً على أن عليها الوفاء بها على نحو عاجل.

وكان جروسي أكد في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة، الاثنين الماضي، أن الوكالة «تأمل وتتوقع تعاوناً أكبر» من الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أن عملية التحقق والمراقبة المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة، التي تقوم بها الوكالة، «تأثرت بشكل خطير بقرار إيران في فبراير 2021 بوقف التنفيذ الكامل لالتزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي بموجب خطة العمل المشتركة».

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