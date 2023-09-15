بوتين وكيم جونغ أون يتبادلان البنادق كهدايا

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قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن «الرئيس فلاديمير بوتين أعطى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية.

كما تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية»، مضيفاً أن بوتين أهدى كيم أيضاً «قفازاً يعد جزءاً من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة».

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّه في ختام القمّة التي جرت أقصى شرق روسيا «دعا كيم جونغ أون بوتين... إلى زيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الوقت الذي يجده مناسباً».

وأكّدت الوكالة أنّ الرئيس الروسي «قبِل الدعوة بكلّ سرور، وجدّد تأكيد رغبته الراسخة بالمضيّ قدماً في توطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية»، متحدّثاً أمام الصحافة عن «إمكانات» تعاون عسكري. وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن استعداده لأن يطور مع بوتين «خطة للأعوام المئة المقبلة».

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