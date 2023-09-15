روسيا تتصدى لهجمات أوكرانية بالزوارق والمسيّرات

المصدر: موسكو- كييف- وكالات

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علقت روسيا، أمس، حركة مرور السيارات على جسر القرم الذي يربطها بشبه جزيرة القرم، وأعلنت تصديها لهجمات أوكرانية عديدة بالزوارق والطائرات المسيّرة.

في المقابل، قالت كييف إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها، وأعلنت أنها استعادت من القوات الروسية السيطرة على قرية أندريفكا الواقعة جنوب مدينة باخموت على الجبهة الشرقية، ثم تراجعت عن ذلك.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أمس أن حركة مرور السيارات عُلّقت على الجسر الذي يربط البلاد بشبه جزيرة القرم.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية بالقرم أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية «في محاولة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية».

وقالت الوزارة في بيان «أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر أمس لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم كان سيستهدف منشآت على أراض روسية، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة». من جانبها، نقلت وكالة ريا الروسية عن وزارة الدفاع أن 5 زوارق أوكرانية مسيرة هاجمت سفينة حربية روسية في البحر الأسود.

هجمات على الحدود

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أنّها دمّرت عدداً من المسيّرات الأوكرانية خلال تصدّيها لهجوم شنّته هذه الطائرات على منطقتي بريانسك وبيلغورود الواقعتين غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن تفيد عن وقوع خسائر بشرية.

ومن جانبه، قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز إن 6 مسيّرات أسقطت فوق مناطق أونيتشسكي وبراسوفسكي وستارودوبسكي وكاراتشيفسكي، وهي منطقة تقع قريباً جداً من مدينة بريانسك.

في المقابل، قالت أوكرانيا إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل.

إعلان وتراجع

وتراجعت أوكرانيا أمس عن إعلانها استعادة قرية أندريفكا الواقعة جنوب مدينة باخموت المدمرة على الجبهة الشرقية، من القوات الروسية، بعدما كانت أكدت السيطرة عليها، علما أنها أحد محاور الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.وكانت نائبة وزير الدفاع الاوكراني غانا ماليار كتبت على تلغرام «أندريفكا لنا»، قبل أن تنفي وحدة هجومية أوكرانية ميدانية على الفور صحة المنشور وتعدله.

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