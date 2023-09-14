أوكرانيا تقرر إجلاء المدنيين إجبارياً من خيرسون

المصدر: أ ف ب

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أمرت السلطات الأوكرانية، اليوم، بإجلاء إجباري لمدنيين في منطقة خيرسون جنوبي البلاد التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئياً، ويستهدفها قصف باستمرار.

وقال حاكم خيرسون، أولكسندر بروكودين، على تطبيق «تلغرام»: «قرر مجلس الدفاع الإقليمي في خيرسون إجلاء العائلات التي تضم أطفالاً على نحو إجباري من المناطق المعرضة لنيران العدو المستمرة».

وفي منطقة خيرسون، تسيطر القوات الروسية على مناطق تقع جنوب نهر دنيبر، بعدما انسحبت العام الفائت من العاصمة الإقليمية خيرسون المستهدفة بقصف منتظم.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أوصت، في أغسطس، بإجلاء المدنيين من عشر بلدات في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، في مواجهة هجوم محلي للقوات الروسية، لكن هذا الإجلاء لم يكن إلزامياً.

كذلك، أوضح بروكودين أن السلطات الإقليمية تستعد لـ«حالات طارئة» هذا الخريف وفي الشتاء المقبل على صعيد تأمين الكهرباء.

وشنَّت روسيا في شتاء 2022 حملة قصف كثيف على البنى التحتية الأوكرانية، تسببت في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

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