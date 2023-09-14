أوامر ملكية بشأن تداعيات زلزال المغرب

المصدر: إعداد- السيد محمود المتولي

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عقد ملك المغرب محمد السادس اجتماع عمل بالقصر الملكي بالرباط لتفعيل البرنامج الاستعجالي للتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز وأمر بتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت و80 ألف درهم لإعادة تأهيل المساكن، والتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد.

وجاء الاجتماع امتدادا للتدابير التي أمر بها الملك محمد السادس من أجل تقديم المساعدة الفورية للأسر المتضررة وتنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.

ويشمل البرنامج، من جهة، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعني وفق صحف مغربية.

وأكد الملك على أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية.

ويتمثل البرنامج، من جهة أخرى، في اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار، وتقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد الملك على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

من جهة أخرى، جدد الملك، خلال اجتماع، التأكيد على تعليماته حتى تكون الاستجابة قوية، سريعة، واستباقية، و لا يجب أن تعمل فقط على إصلاح الأضرار التي خلفها الزلزال، ولكن أيضا إطلاق برنامج مدروس، مندمج، وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام، سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.



وأمر الملك بالتكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد وإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

وأعلن المغرب، أن نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أيام مدنا بالمملكة وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما أفادت وزارة الداخلية المغربية بأن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر بلغت 2946 قتيلا و5674 مصابا، موضحة أن عدد الوفيات بلغ 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي الأقاليم المعنية، مؤكدة أن السلطات تواصل جهودها للتكفل بالمصابين وإيواء المتضررين وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار الفاجعة المؤلمة.



أوامر ملكية

-التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد.

- مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت و80 ألف درهم لإعادة تأهيل المساكن.

-عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن توفر شروط الإنصاف والانصات للمتضررين.

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