روسيا وأوكرانيا تتبادلان قصف الموانئ البحرية

المصدر: (موسكو، كييف - وكالات)

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أعلنت كييف أنّ مسيّرات روسية قصفت، فجر أمس، ميناء إسماعيل الواقع في جنوب أوكرانيا على نهر الدانوب، ما أدّى لتضرّر منشآت مرفئية وسقوط سبعة جرحى، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي أوكراني على ميناء روسي في شبه جزيرة القرم.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت ما مجموعه 44 مسيّرة فوق منطقتي أوديسا (جنوب) وسومي (شمال شرق)، مستهدفة جنوب منطقة أوديسا ومنشآت مرفئية، مشيرة إلى إسقاط 32 منها.

وكانت أوكرانيا قالت قبل ذلك، إنها قصفت أهدافاً تابعة للبحرية الروسية وبنية تحتية لميناء في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم. وتضررت سفينتان حربيتان روسيتان جراء الهجوم الذي أكدت موسكو وقوعه.

وقال أندري يوسف المسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية: «نؤكد قصف سفينة إنزال كبيرة وغواصة. ولا تعليق على الوسائل (المستخدمة) في الهجوم».

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن أوكرانيا هاجمت حوض بناء سفن في البحر الأسود بعشرة صواريخ كروز وثلاثة قوارب سريعة مسيّرة في الساعات الأولى من صباح أمس، مما ألحق الضرر بسفينتين كانتا تخضعان للإصلاح. وأضافت أن موسكو أسقطت سبعة صواريخ، وأن سفينة دورية دمرت القوارب المهاجمة.

وذكر ميخائيل رازفوزاييف الحاكم الذي عيّنته روسيا في سيفاستوبول، أن 24 شخصاً على الأقل أصيبوا في الهجوم.

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