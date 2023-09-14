حدث وتاريخ.. 14 سبتمبر 1915 الحرب العالمية الأولى: معركة إيسونزو السابعة التي انتصرت فيها إيطاليا على النمسا-المجر. 1515 بعد معركة مارينيانو، التي انهزمت فيها الكونفدرالية السويسرية القديمة أمام فرنسا، سويسرا تُعلن محايدة «إلى الأبد». 1982 اغتيال رئيس لبنان المنتخب بشير الجميّل وذلك قبل تسلمه مهامه بأيام. 1812 الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو أهم مدن الإمبراطورية الروسية. صورة التاريخ: 14 سبتمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App