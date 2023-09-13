بريطانيا تتفق مع الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى فرونتكس

المصدر: وكالات

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ذكرت بلومبرج نيوز اليوم الثلاثاء أن بريطانيا توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) التابعة له، مضيفة أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يعتزم إعلان الاتفاق الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم سوناك إن المفاوضات لا تزال جارية ولم يتم الموافقة بعد على نص الاتفاق.

وأضاف "من الواضح أننا نأمل في التوصل إلى اتفاق يناسبنا ويفيد جيراننا الأوروبيين".

كما قال المتحدث إن بريطانيا والمفوضية الأوروبية تجريان محادثات حول كيفية التعامل مع قضية الهجرة.

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