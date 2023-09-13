هل منعت فرنسا وصول مهاجرين إلى بريطانيا؟

المصدر: (لندن - د.ب.أ)

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قالت الحكومة البريطانية إنها تتوقع اتخاذ «إجراءات سريعة» من قبل السلطات الفرنسية بشأن إذا ما كان مسؤولو الحدود عبر القنال الإنجليزي لا يتصدون لحالات عبور المهاجرين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.آيه.ميديا»، نقلاً عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن «وزارة الداخلية ستتواصل مع نظرائها الفرنسيين» بشأن إذا كانت هناك تقارير عن أن رجال شرطة «لا يستوفون المعايير المتوقعة».

ولكن رئاسة الحكومة البريطانية أكدت أن الحكومة تعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات الفرنسية للمساعدة في الوفاء بوعد سوناك «بإيقاف القوارب». وذكر تحقيق أجرته صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية أن بعض رجال الشرطة الفرنسيين فضلوا المشاركة في حفل بدلاً من إيقاف المهاجرين.

حيث اعترف أفراد شرطة بالسماح للقوارب بالإبحار إلى بريطانيا. ووقع سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقاً مدته ثلاث سنوات يكلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة نحو 480 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار) لتعزيز الجهود الرامية لمنع المهاجرين من القيام بالعبور الخطير في قوارب صغيرة.

ووصل أكثر من 23 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة حتى الآن في عام 2023، بينهم أكثر من 3000 في سبتمبر.

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